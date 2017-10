Kristinsson naar WK: 'Lopen door muren voor elkaar'

Excelsior-doelman Ögmundur Kristinsson heeft deze week geschiedenis geschreven met IJsland. Voor het eerst in de historie plaatste dat land zich voor een WK voetbal, na vorig jaar al de primeur op een Europese eindronde, in Frankrijk. Kristinsson was reserve in het allesbeslissende duel met Kosovo (2-0), maar dat maakte de vreugde er niet minder om. "We hebben het goed gevierd. De ambiance in het stadion was geweldig en ook daarna was het ongelofelijk."

Deelname aan het WK in Rusland volgend jaar betekent veel voor het IJslandse volk. "Voetbal is altijd populair geweest, maar wordt steeds populairder. Ik ben er vrij zeker van dat veel mensen naar Rusland gaan volgend jaar zomer. Vorig jaar in Frankrijk was tien procent van de hele bevolking in Frankrijk op het EK, in Rusland hoop ik op nog meer mensen."

"Ons geheim is hard werken. We kennen elkaar heel goed, spelen al lang samen. Zijn ook goede vrienden buiten het veld. We lopen door muren voor elkaar. Een goed team kan goede resultaten boeken," aldus Kristinsson.