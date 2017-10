Kogelinslag in huis Melissantstraat Rotterdam

Archief

In de Melissantstraat in Rotterdam-Pendrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag een schot gelost. Een vrouw vond in de ochtend een ingeslagen kogel in haar huis en belde de politie.

Waarom er is geschoten en door wie is nog niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Eind augustus was het zeer onrustig in de Melissantstraat. Er was een grote vechtpartij en er werd geschoten. De twee zaken hadden volgens de politie niets met elkaar te maken.