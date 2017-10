Bewoners Kelloggflat in Ommoord balen van vertraging renovatie

De renovatie van flatwoningen aan de Kelloggplaats in Rotterdam-Ommoord heeft vertraging opgelopen. Bewoners zitten daardoor langer in de troep.

Een van hen is speciaal op vakantie gegaan naar Ameland om de renovatie niet mee te hoeven maken. Hij was niet ingelicht over het uitstel. Hij kwam thuis in, zoals hij zelf zegt, een ravage.

Ronald van Bennekom heeft suikerziekte en posttraumatisch stresssyndroom en zijn appartement is niet al te groot: 30 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. Hij dacht dat alles goed geregeld was.

"Ik heb het meerdere keren gevraagd aan de aannemer", zegt Van Bennekom. "Ik had al gehoord dat er bij andere bewoners vertraging was. Maar ze zeiden dat alles op tijd zou afkomen. Als ze me hadden gebeld, had ik nog een paar dagen bij kunnen boeken op Ameland."



Volgens aannemer Giesbers is de vertraging ontstaan in het team dat de keukens plaatst. Daar waren verschillende mensen ziek, waardoor de hele renovatie vertraagd werd.

Hotel

Ronald Van Bennekom heeft voor drie dagen een hotel geboekt in Rotterdam. Een deel van die kosten wordt door de aannemer vergoed.

Derya Karaca is ook niet blij met het uitstel. "Ik heb twee kinderen van wie er een tien maanden oud is. Het is levensgevaarlijk om haar door het huis te laten kruipen met alle spullen die er staan."

Ook heeft ze bij haar moeder gezien dat niet alles even netjes is opgeleverd na de renovatie. "Tegels in de badkamer die scheef zitten, een wastafelmeubel dat niet waterpas staat, en een douchecabine die er niet goed in gezet is. Het schort wel aan de afwerking."

Woningcorporatie Woonstad zegt dat bewoners die ontevreden zijn over de renovatie in hun flat, dat altijd kunnen melden.