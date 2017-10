Noodpompen Maassluis blijven aan staan

De twee noodpompen die bij de Wateringse Sluis in Maassluis staan, blijven ook vannacht doorpompen. Ze voeren vers water aan vanuit Midden Delfland, waardoor het water in de Noordvliet en Zuidvliet wordt doorgespoeld.

In de twee vlieten zijn honderden vissen gestorven, omdat de zuurstofwaarde er te laag was.

Het Hoogheemraadschap denkt dat het water vervuild is door bluswater van een brand in Maasland vorige week.

De zuurstofwaarde in de Noord- en Zuidvliet verbetert, blijkt uit metingen. Dat neemt niet weg dat er ook woensdag nog veel vissterfte was.

Het advies blijft om contact met het water te vermijden en te voorkomen dat dieren uit het water drinken.