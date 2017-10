'Goeree-Overflakkee moet stelling nemen over uitbreiding vliegveld'

De gemeente Goeree-Overflakkee reageert te laks op de mogelijke uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. Dat vindt Leon Buijs, die eerder met succes streed tegen de komst van een hobby-vliegveld op het eiland.

Tot ongenoegen van Buijs laat Goeree-Overflakkee niets van zich horen, terwijl gemeenten als Rotterdam, Lansingerland en Schiedam al wel afwijzend hebben gereageerd op de wens van het vliegveld om meer vluchten te mogen verwerken. Hij vindt dat de inwoners van het eiland veel beter moeten worden geïnformeerd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu neemt volgend jaar een besluit over uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. "Ik ben bang dat deze procedure hetzelfde gaat als bij de windmolens bij Oude Tonge", zegt Buijs. "Daar was ook veel bezwaar tegen vanuit de bevolking van Goeree-Overflakkee. Maar toen was alles al beslist. Terwijl het lawaai van de windmolens minder hard is dan dat van de laagvliegende toestellen."

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.