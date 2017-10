Aan de Sperwerhof in Capelle aan den IJssel zijn de bewoners van zeker zestien appartementen geëvacueerd. Het gaat om twee portiekflats.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding voor de ontruiming is. In eerste instantie zou het om een gaslek te gaan. Later werd gesproken over een benzinegeur.

Waar de bewoners worden opgevangen is ook nog niet bekend.