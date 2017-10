VIDEO: Zestien flatwoningen tijdelijk ontruimd in Capelle aan den IJssel

Foto: MediaTV

De bewoners van zestien appartementen in een flat aan de Sperwerhof in Capelle aan den IJssel zijn in de loop van de nacht weer naar huis gekeerd. Ze moesten woensdagavond op stel en sprong hun huis uit, toen er een melding werd gedaan van een gaslek.

Toen de brandweer rond 21.00 uur aankwam, bleek uit metingen dat er inderdaad een chemische stof rond de flat hing. Maar na metingen sloot de brandweer uit dat het om gas ging. De brandstoflucht was vooral te ruiken op de begane grond en bij de kruipruimtes. Toen die goed waren geventileerd, konden de bewoners weer veilig naar huis, liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio iets na middernacht weten. De bewoners waren in de tussenliggende uren opgevangen bij familie en op het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel. Rond 1.00 uur gingen de laatste mensen terug naar huis. Een aannemer is de hele nacht bij de flat gebleven om toezicht te houden.