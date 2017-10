Aanbesteding zorg inzet van kort geding

Vier zorgbedrijven hebben een aantal gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond voor de rechter gedaagd. In een kort geding eisen ze dat de nieuwe regels, waaraan zorgbedrijven moeten voldoen, van tafel gaan.

Doordat de gemeenten met maximaal acht hoofdaannemers willen gaan werken vallen sommige zorgaanbieders buiten de boot. Fier, Impegno, Virenze en Yoepzijn boos dat ze niet aan de regels voldoen. Volgens directeur Paul Hulst van Impegno zijn de spelregels tijdens de procedure veranderd.

"In eerste instantie voldeden we aan alle eisen. Toen kwam er ineens een aanvullend vragenpakket. Dat hebben we naar eer en geweten ingevuld en plotseling voldeden we niet meer. Wij denken dat er gewoon teveel aanbieders waren en dat er daardoor nog een aantal moesten afvallen."

Het kort geding is donderdagochtend om 09.00 uur. De uitspraak is over twee weken.