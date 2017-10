Vervuild asbest komt uit Oekraïne

Het is nog onduidelijk of het grit ook in Oost-Europa vervuild is geraakt

Het met asbest vervuilde grit van het Papendrechtse bedrijf Sibelco is afkomstig uit de Oekraïne. Of het daar ook vervuild is geraakt, wordt onderzocht. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport. Woensdag zaten de toezichthoudende inspecties met de werkgevers in de onderhoudsector om tafel. Afgesproken is er dat er met spoed duidelijkheid moeten komen over de risico's voor het personeel dat gewerkt heeft met het grit. Daarvoor wordt er een test gedaan op een van de grote bedrijven waar het spul is gebruikt. De situatie wordt zo goed mogelijk nagebootst. Verschillende plekken waar sinds het weekeinde niet meer werd gewerkt, worden intussen weer vrijgegeven. Het gaat om werkplekken waar voldoende voorzorgsmaatregelen waren genomen en waar uit onderzoek is gebleken dat er geen risico voor blootstelling aan asbest meer bestaatDonderdag debatteert de Rotterdamse raad over het werk aan de Willemsbrug. Daar werd de achterliggende maanden ook gewerkt met het vervuilde grit. Uit een brief van wethouder Eerdmans blijkt dat 35 mensen in de tent hebben gewerkt waar werd gestraald.