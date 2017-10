Rotterdam wil testgemeente voor staatswiet worden

De Rotterdamse gemeenteraad praat donderdag over een proef met staatswiet. D66, SP, GroenLinks, PvdA en de VVD willen dat Rotterdam een testlocatie wordt.

De nieuwe regering wil toestaan dat sommige gemeenten als proef legaal wiet verspreiden. Het zou gaan om zes tot acht gemeenten.

"We moeten er als de kippen bij zijn om ons aan te melden", vertelt Robin de Roon, gemeenteraadslid van D66. "We willen donderdag een motie indienen om er op aan te dringen dat het stadsbestuur zich zo snel mogelijk in Den Haag meldt om mee te doen."

Burgemeester Aboutaleb heeft al een plan klaarliggen om de wietteelt in Rotterdam te reguleren. "Deze motie is een steuntje in de rug van de gemeenteraad", zegt de Roon.

"Rotterdam heeft op dit moment een aantrekkende werking op mensen van buiten de stad die hier willen wonen", vervolgt de Roon. "Ook het toerisme groeit. Het aantal coffeeshops is de afgelopen decennia aanzienlijk afgenomen, dus de druk op de bestaande shops is toegenomen. We moeten het de coffeeshops makkelijker maken. Dit kabinetsplan komt als geroepen."

Bij coffeeshop Colloseum in Rotterdam-Zuid zijn ze het daar mee eens. "Een memorabele stap voorwaarts", noemt eigenaar Myrjam Bruin het wietplan. "Ik hoop ontzettend dat de nieuwe minister Rotterdam uitkiest voor het experiment."

Bruin denkt dat de stad een grote kans maakt, omdat er al een plan klaarligt om de wietteelt te reguleren. "Maar", voegt ze eraan toe, "we moeten zeker niet te vroeg juichen."