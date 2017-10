Dordtenaren balen van verpaupering monument

Tot verrassing van omwonenden is een aannemer woensdag begonnen met het dichtmaken van een gat in het dak van het monumentale pand Teerlink. Het markante gebouwtje staat al veertien jaar te verpauperen.

Sinds de bouw, in 1830, is het pand een blikvanger vanaf de spoorbrug tussen Dordt en Zwijndrecht. Na een roemrijke historie als onder meer café en bordeel werd het een werkplaats voor scheepsmotoren en reparaties.

Na de dood van de eigenaar stond het pand leeg tot het mei 2015 gekocht werd door Codicil Company, een bedrijf van projectontwikkelaar Van Pelt. Die zei destijds zelf niet te weten wat hij met het pand zou gaan doen.

Stort in

Inmiddels heeft hij een vergeefse poging gedaan om het pand van de Monumentenlijst te laten verwijderen. Omdat het steeds verder verpaupert is de gemeente een handhavingstraject begonnen.

"Het duurt allemaal veel te lang. Het dak en de achtermuur zijn lek, er vallen stenen uit, duiven vliegen in en uit. Het duurt niet lang of het stort in elkaar", zegt buurtbewoner Nico de Visser.

Beschamend

"Natuurlijk is de eigenaar verantwoordelijk, maar de gemeente mag ook best wat meer doen", vindt buurman Sjaak Verkoeien. "Het is toch beschamend hoe dit er bij staat." Ze krijgen bijval van raadslid Eline van de Vorm.

Het bij Beter voor Dordt opgestapte raadslid vroeg wethouder en toenmalig partijgenoot Piet Sleeking een jaar geleden ook al om het pand te redden van de ondergang: "Het schiet niet erg op, dus stel ik nu opnieuw vragen."



"Het kan toch niet zo zijn, dat mensen die te goeder trouw hun monument opknappen méér te vrezen hebben van de gemeente, dan iemand die bewust een monument laat verkrotten?", vraagt ze zich hardop af.

Sleeking begrijpt de opnieuw opgelaaide emotie: "Dordtenaren zijn erg betrokken bij de monumenten. Wij wijzen de eigenaar echt op z'n plichten, maar zo'n traject zit vol tijdrovende procedures."

Opknappen

Door de gemeente laten opknappen en de rekening naar de eigenaar sturen is voor Sleeking geen optie: "Dan moeten we maar zien hoe we ons geld terug krijgen. Nee, de eigenaar moet het pand opknappen."

Bang dat het pand instort is Sleeking niet: "Helaas hebben we dit soort ellende op meer plekken in de stad gezien. Uiteindelijk worden de panden toch fraai gerestaureerd. Dat moet hier ook gebeuren."