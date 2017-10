Auto uitgebrand in Rotterdam-Delfshaven

Foto: MediaTV

Aan de RFC-weg in Rotterdam-Delfshaven is in de nacht van woensdag op donderdag een busje in vlammen op gegaan. De brandweer was er volgens getuigen snel bij, maar de auto kan als verloren worden beschouwd.

De oorzaak van de autobrand is onbekend. Getuigen zeggen van agenten ter plaatse te hebben gehoord dat de brand mogelijk is aangestoken.