Overspoelde muziekschool Oud-Charlois zoekt nog veel meer instrumenten

Het blijft stormlopen bij de muziekschool in Oud-Charlois in Rotterdam. Drie weken geleden deed Hassan Jasim een oproep om muziekinstrumenten te doneren aan de school aan de Grondherendijk.

Sindsdien worden gitaren, orgels, blokfluiten en drumstellen bezorgd. Ook nu komen er nog muziekinstrumenten binnen, bestemd voor kinderen van wie de ouders geen geld hebben om een instrument te kopen.

Jasim heeft in Rotterdam-Charlois zijn schuur omgetoverd tot muziekschool. Hij heeft nog wel een paar wensen: ''We willen graag kwart violen, kwart gitaren, half violen, half gitaren, driekwart violen en driekwart gitaren. En ik zal u persoonlijk aan de deur komen bedanken als we een saxofoon krijgen.''

Dus heb jij nog een muziekinstrument dat je niet meer gebruikt? Neem contact op met RTV Rijnmond via 010-4 36 44 36 of nieuws@rijnmond.nl

Een uur na de uitzending was het al raak voor Jasim. Een luisteraar belde op met de mededeling dat de muziekschool binnenkort een saxofoon rijker is.