Oud-Beijerlandse coureur dolblij met winst World Solar Challenge: 'Het ging top!'

Het Nederlandse Nuon Solar Team heeft de World Solar Challenge gewonnen, het wereldkampioenschap voor zonneauto’s in Australië. Teamlid Sharon van Luik uit Oud-Beijerland kan haar geluk niet op.

''De stemming is enorm goed. We zitten nu in een busje met veertig man en zijn op weg naar de ceremoniële finish'', zei ze donderdagochtend op Radio Rijnmond.

Het team uit Delft eindigde donderdag om 06.45 uur met zonneauto Nuna9 als eerste in Adelaide, andere teams op grote afstand achter zich latend. Het team deed er vier dagen en ruim zes uur over. Het is de zevende keer dat het Nuon Solar Team de race wint, tweemaal eindigde het team op de tweede plaats.

Panne

''Natuurlijk waren we nerveus. Er kan altijd iets gebeuren. De zenuwen gierden bij iedereen door de keel", aldus Van Luik. ''Het ging top. We tikten de maximumsnelheid van Nuna9 aan, 110 kilometer per uur. En dat alles op de kracht van de zon, geweldig.”

''We zijn een jaar lang vol bezig geweest om een auto te krijgen die tot in de puntjes goed in elkaar zit.''

Tijdens de race was er nog wel een heel spannend moment voor Van Luik: ''Ik was zelf aan het rijden en op dat moment brak er een onderdeel af. Toen hebben we een quick fix gedaan en waren we met tien minuten weer op weg.''

Hoge temperaturen

Zo'n veertig auto's uit circa 21 landen deden dit jaar mee aan de zonnerace over 3000 kilometer van Darwin, in het noorden van Australië, door de uitgestrekte woestijn naar Adelaide in het zuiden. Ze rijden allemaal op zonnepanelen.

Voor de deelnemers was de hitte een grote tegenstander: in de cabine van de zonnewagens loopt de temperatuur geregeld op tot 40 à 50 graden.