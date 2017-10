Drenthe loopt stage bij jeugdopleiding Feyenoord

Royston Drenthe gaat stage lopen bij de jeugdopleiding van Feyenoord. De oud-speler van het eerste elftal richt zich op een nieuwe carrière als jeugdtrainer.

Drenthe woont in Spanje, maar zal elke week in Nederland te vinden zijn. Op woensdag heeft hij een cursusdag in Zeist en op donderdag staat hij op het veld op Varkenoord.

De 30-jarige Drenthe maakt gebruik van het versneld opleidingstraject, speciaal voor oud-voetballers die de ambitie hebben om jeugdtrainer te worden.