Rotterdams stel haalt tien medailles op WK taekwondo

Marcel Hildering en Samantha Booij in de dojang

Taekwondo is in onze regio geen grote sport, maar in Rotterdam wonen twee wereldkampioenen in deze vechtsport. Marcel Hildering en Samantha Booij pakten begin oktober samen tien medailles (zeven goud, twee zilver en één brons) op het open wereldkampioenschap taekwondo. Ondertussen zijn Hildering en Booij iedere week bezig met hun taekwondoschool in Rotterdam-Lombardijen.

Hildering en Booij hebben niet alleen hun eigen dojang, maar zij hebben samen ook een relatie. Dat kwam misschien wel goed uit op het vorige wereldkampioenschap, want de Rotterdammers wonnen goud op het onderdeel 'pre-arranged sparring', een relatief nieuw onderdeel in taekwondo. "Ik denk dat we elkaar de huid vol hebben gescholden en gefrustreerd, omdat we allebei heel prestatiegericht zijn", zegt Hildering lachend. "We willen het beste eruit halen."