Politie neemt nieuwe auto in beslag in Alblasserdam

Foto: Archief

De politie heeft samen met de FIOD een nieuwe auto in beslag genomen aan het Cortgene in Alblasserdam. De actie staat volgens de politie in verband met een grootschalig politieonderzoek dat in april van dit jaar al had geleid tot een reeks invallen.

De politie doorzocht destijds elf huizen en bedrijfspanden in Alblasserdam, Ridderkerk en Papendrecht. Op 11 april werd onder andere beslag gelegd op 30 duizend euro contant geld, bitcoins, een grote hoeveelheid medicijnen en anabolen en dure auto's. De rechercheurs ontdekten toen ook een wietplantage. Drie mensen zijn toen aangehouden. 'Misdaad mag niet lonen'

Eerder werd al een groot bedrag gevorderd bij de verdachten, maar "omdat misdaad niet mag lonen, is nu ook de nieuwe auto van een van de verdachten in beslag genomen", meldt de politie.