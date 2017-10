Donderdag in ‘Bureau Rijnmond’

Het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond besteedt donderdag onder meer aandacht aan de beroving van een 95-jarige Vlaardingse vrouw en de diefstal van pruiken door twee vrouwen in Rotterdam.

Een 95-jarige dame uit Vlaardingen is bestolen van haar pinpas. Wanneer en hoe dat is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op 4 juli probeerde een man met die pas te pinnen op de dr. Wiardi Beckmansingel in Vlaardingen. Dat is niet gelukt en dat geeft nog een beetje genoegdoening. Maar dat wil niet zeggen dat de dader er mee weg mag komen. Er zijn beelden van hem en die worden getoond in ‘Bureau Rijnmond'.

OV-kaart

Ook zijn er beelden van drie mannen die gebruik maken van de OV-kaart van een jongeman. Deze laatste was beroofd op station Schiedam en de drie hebben daarna veelvuldig op de kaart gereisd. Van hen zijn beelden en de politie hoopt natuurlijk op herkenning.

Witte iPhone

In de periode tussen maart van dit jaar en heden is door een verdachte van een zedenzaak een witte iPhone weggegooid in de omgeving van de Groene Kruisweg bij Spijkenisse. De politie is op zoek naar die telefoon, omdat er belangrijke informatie voor een politieonderzoek op kan staan.

Pruiken

Twee vrouwen maken waarschijnlijk mooie sier met twee gestolen pruiken. Bij een winkel op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam namen zij de twee haarstukken met een gezamenlijke waarde van 1100 euro weg. De twee staan keurig op beeld en één van hen heeft een zeer opvallende jas aan.

Bovendien in de uitzending ook een verhaal van persofficier Natascha Rose van het OM. Zij vertelt over de gang naar de rechter van verdachten van babbeltrucs.



Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.