Helft minder appartementen te koop in Rotterdam

Starters hebben steeds minder kans op de overhitte woningmarkt. Volgens makelaarsorganisatie NVM is het aantal te koop staande appartementen in Rotterdam in een jaar tijd met 48 procent afgenomen. De overgebleven woningen worden daardoor nog duurder.

Een gemiddelde woning in Nederland kost nu 264.000 euro, een toename van bijna 10 procent in vergelijking met een jaar eerder. Bijna een kwart wordt bovendien boven de vraagprijs verkocht. En nog eens 15 procent gelijk aan de prijsprijs.

De oververhitting begint volgens NVM-voorzitter Ger Jaarsma zijn tol te eisen. In Rotterdam is het aantal verkochte huizen tot 200.000 euro met bijna eenderde gedaald. ''Huishoudens met een beperkte financiële armslag zullen hun heil moeten zoeken in omliggende gebieden of uit moeten wijken naar de vrije huursector.''

Nieuwbouw

Jaarsma zegt dat er eigenlijk maar één manier is om deze situatie in de markt op te lossen, en dat is bijbouwen. ''Dit jaar komen er waarschijnlijk 70.000 nieuwbouwwoningen in Nederland bij. Maar onderzoek wijst uit dat de bouwproductie opgekrikt moet worden naar circa 80.000 per jaar."

Eigenlijk is dat ook nog niet genoeg, want er is afgelopen jaren veel te weinig bijgebouwd. ''Er is nog een achterstand van zeker 200.000 woningen die weggewerkt moet worden", benadrukt Jaarsma. Het tekort leidt er volgens hem toe dat veel studenten en jongeren nu langer thuis blijven wonen.

De makelaarsvoorman heeft overigens wel goede hoop dat het nieuwe kabinet eindelijk iets gaat doen aan de nieuwbouw. Rutte III heeft aangegeven de coördinatie van de nieuwbouw meer naar zich toe te trekken.