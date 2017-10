Hollandia Krimpen stuurt personeel naar huis na vondst vervuild grit

Foto: streetview

De 150 werknemers van Hollandia in Krimpen aan den IJssel zijn donderdag naar huis gestuurd. Op het terrein is met asbest vervuild grit gevonden. Ook vrijdag is het bedrijf gesloten.

Specialisten zijn op de locatie aan de Schaardijk bezig om onderzoek te doen. Zo worden er ook metingen uitgevoerd. Hollandia kreeg vorige week net als andere klanten een brief van het Papendrechtse bedrijf Sibelco over met asbest vervuild grit van Eurogrit. ''We hebben toen onderzoek laten doen. Uit die monsters bleek dat het grit geen asbest bevatte,'' legt Jaco van der Wal van Hollandia uit. Woensdag kreeg het bedrijf de uitslag van andere monsters. Daaruit bleek dat er toch vervuild grit was gevonden. Van der Wal: ''Daarom hebben we het personeel alsnog naar huis gestuurd. We laten het hele terrein onderzoeken.'' Maandagmorgen informeert Hollandia de werknemers over de uitkomsten van het onderzoek.