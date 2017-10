Spijkenisser crasht in Duitsland na achtervolging

Politie Rotterdam Fotografie Roald Sekeris

Een 18-jarige Spijkenisser is samen met twee andere mannen in een auto gecrasht bij Rees is Duitsland. Aan de crash ging een achtervolging vooraf door de Nederlandse en Duitse politie.

De drie sloegen op de vlucht toen de politie in Arnhem hen woensdagavond wilde controleren. De eigenaar van de auto stond in de politiesystemen bekend als dief. De bestuurder ging er als een haas vol gas vandoor. Daarop werd de achtervolging ingezet. De rit ging via de A12 via Zevenaar de grens over Duitsland in. Bij de afrit naar Rees crashte de wagen en konden de drie worden aangehouden. In hun auto werden naast een vuurwapen ook spullen van een inbraak gevonden. De andere twee mannen kwamen uit Groningen en Nieuwegein.