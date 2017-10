Eerdmans: stof Willemsbrug bevat geen asbest

Het stof dat is neergekomen tijdens werkzaamheden aan de Willemsbrug bevat geen asbest. Dat heeft wethouder Eerdmans gezegd in een debat in de Rotterdamse gemeenteraad. Ook op de werkkleding van werklui is geen asbest aangetroffen.

''Als er op kleding, laarzen en apparatuur geen niveau van asbest aanwezig is en het buiten in de lucht verdwijnt, dan denk ik dat je daar de conclusie aan kunt verbinden dat dat geen gevaar oplevert voor de Volksgezondheid'', aldus Eerdmans in de raad. Voor de bewoners van het Noordereiland en op andere plekken rond de Willemsbrug doet de GGD nog extra onderzoek. Vorige week werd duidelijk dat het grit dat is gebruikt bij het opknappen van de brug mogelijk met asbest is vervuild.