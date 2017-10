Roep om meer street art in Rotterdam

D66, GroenLinks en Nida willen meer legale street art op muren, hekken en plantenbakken. Het maakt Rotterdam aantrekkelijker en geeft talenten een podium.

"Het barst van de street art kunstenaars in Rotterdam", aldus Jos Verveen van D66. "Dat talent is vaker in het buitenland actief dan in eigen stad. Het zou mooi zijn als dat ook eens andersom geldt. En wellicht kunnen we ook eens internationale artiesten hier uitnodigen."

Street art is een gangbare kunstvorm geworden, stellen de drie partijen. Je kunt er wijken een eigen identiteit mee geven, en het voorkomt de illegale overlastgevende vorm van graffiti.

Verveen bood met een spuitbus in de hand het college een initiatiefnota aan met voorstellen voor de stad. Hij werd gesteund door Judith Bokhove van GroenLinks.

"Eerder hebben we al de komst van een oefenmuur in Crooswijk gestimuleerd. Dat levert prachtige kunstwerken in de buitenruimte. Dat smaakt naar meer. Laten we de stad mooier maken", besluit Bokhove.