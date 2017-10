Rotterdam wil proef met legale wietteelt

Rotterdam wil meedoen aan de proef met legale wietteelt. Een voorstel om de gemeente voor de proef aan te melden bij het kabinet is donderdag aangenomen in de Rotterdamse gemeenteraad.

Het voorstel werd ingediend door D66, PvdA, GroenLinks, SP en VVD als middel om de misdaad achter illegale wiethandel aan te pakken. Tegen het plan stemde donderdag een minderheid van ChristenUnie, Nida, CDA en een deel van Leefbaar Rotterdam.

Woensdag liet burgemeester Aboutaleb weten tevreden te zijn dat de proef met legale wietteelt expliciet genoemd wordt in het regeerakkoord.

''Er ligt een plan om in Rotterdam gereguleerde wiet te gaan telen. Wie dat straks gaat doen, zijn allemaal onderwerpen die ik nog moet bespreken. Maar het idee ligt er. We willen het niet alleen gaan doen omdat het zo spannend is, maar tientallen procenten van mijn politiecapaciteit zit nu in drugsgerelateerde zaken'', aldus Aboutaleb.