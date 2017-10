Magda heeft een uit de hand gelopen hobby en wil daarom van woning ruilen

In het raam staat een handgeschreven bord voor de vitrage met de tekst: "woningruil voor info bel dit nummer." Zo verkoop je auto's maar het is een ongebruikelijke manier om aan een nieuwe woning te komen. Toch is dit een poging van Magda Kramer aan de Vinkenbaan in Rotterdam-Zuid.

Bij aanbellen doet Magda Kramer open en zegt: "Ja ik zoek een iets grotere woning met een "vlierinkie of een zolder." Maar waarom dan? Het antwoord luidt: een uit de hand gelopen hobby. Magda zoekt opbergruimte voor haar levensgrote beren-pakken. "Ik trek die pakken aan en ga langs bij ouderen en gehandicapten voor een beetje gezelligheid en een glimlach." Een bijzondere hobby met wel een heel mooi gebaar. En ook eentje met veel voeten in de aarde. "Ja ze staan nu in de tuin onder een afdakje en daar wordt het vochtig. Dus dat is de reden dat ik wil verhuizen." Via de woningcorporatie lukt het niet en dus heeft ze een bord in haar vensterbank gezet in de hoop dat iemand reageert. "Ze mogen me bellen!"