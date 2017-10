Brazilianen Cicero en Bruno weg bij FC Dordrecht

De Brazilianen Cicero en Bruno zullen FC Dordrecht in de winterstop gaan verlaten. Dat is de uitkomst van een gesprek dat de clubleiding met deze spelers en trainer Gérard de Nooijer heeft gevoerd.

Met Matheus, de derde Braziliaan die deze zomer is gehaald aan De Krommedijk, is afgesproken dat hij nog wel blijft in Dordrecht. Van de drie Zuid-Amerikaanse spelers heeft tot dusver alleen Bruno speeltijd gehad in het eerste elftal. Hij mocht 8 minuten spelen tegen Fortuna Sittard op de eerste speelronde.

"Het is ook lastig," vertelt De Nooijer over de Brazilianen in Dordrecht. "Je komt in een vreemd land, je spreekt de taal niet en je komt ook nog eens niet aan spelen toe. En we moeten ook eerlijk naar onszelf kijken. Misschien hebben wij wel niet de organisatie om dat soort spelers de juiste begeleiding te bieden die noodzakelijk is."