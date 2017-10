Al draaiend eten op grote hoogte in Rotterdam-Zuid

Hij gaat in zes minuten naar boven en blijft daar dan ruim anderhalf uur hangen. Hij is mobiel en kan binnen twee weken op iedere locatie werkend worden afgeleverd. Momenteel staat het eerste en enige UFO Restaurant in Rotterdam op de voormalige AVR-locatie in Rotterdam-Zuid.

Op 1 november opent de roterende attractie zijn deuren voor het echte publiek. Deze week vinden de laatste werkzaamheden plaats en zijn de testritjes van start gegaan. Draaiend restaurant

Eigenaar van de toren Hennie van der Most ontwikkelde de draaiende uitkijk toen hij met zijn staalbedrijven vanwege de economische crisis in zwaar weer was terechtgekomen. Daarnaast bezit Van der Most ook een echte stenen watertoren in de buurt van Zwolle, maar die staat volgens hem op de verkeerde plek. Niet levendig genoeg. "Ik besloot een mobiele toren te maken, zodat ik hem in Rotterdam kon zetten. Met als mooiste uitzicht de skyline van Katendrecht." De UFO is de eerste echte attractie voor Speelstad Rotterdam, dat eind 2020 helemaal klaar moet zijn.