Frauderend echtpaar Schiedam moet de cel in

Een Turks echtpaar dat samen een zorgbureau runde in Schiedam, is donderdag door de rechtbank van Den Haag veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor omkoping van een ambtenaar, valsheid in geschrifte, witwassen en mensensmokkel.

Veel klanten van het zorgbureau waren Turks en de Nederlandse taal niet machtig. Zij vertrouwden het echtpaar hun bankpassen en pincodes toe. In totaal heeft het stel 1,2 miljoen euro achterover gedrukt. Nadat de fraude werd ontdekt, is het stel naar Turkije gevlucht. Het buitgemaakte geld is nooit teruggevonden.