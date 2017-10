Witte Iphone gezocht ivm zedenzaak

BR1730_iphone03 BR1730_iphone02

De politie is op zoek naar een witte Iphone 4 of 5 in verband met een zedenzaak.Mogelijk heeft iemand deze gevonden in de omgeving Groene Kruisweg, tussen Geervliet en Spijkenisse, in de periode vanaf maart 2017.