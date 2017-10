Nep-verwarmingsmonteur voor de rechter Rotterdam

Kort voor de zomer toonden we in Bureau Rijnmond een man die zich bij bejaarde mensen uitgaf als verwarmingsmonteur in Rotterdam-Oost. Eenmaal binnen bleek hij een ordinaire dief. Na de uitzending kon hij worden opgepakt. Afgelopen dinsdag stond hij voor de rechter.