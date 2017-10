Suurhoffbrug A15 Europoort krijgt tijdelijk alternatief

Foto Google Streetview

De Suurhoffbrug, onderdeel van de N15 bij Oostvoorne, wordt ontlast met een tijdelijke brug. Het Rijk trekt veertig miljoen euro uit om in 2020 een brug in de richting van de Maasvlakte aan te leggen. Minister Schultz heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

De brug tussen de Europoort en de Maasvlakte is bijna 'op'. Maar er rijdt wel veel vrachtverkeer overheen. Opknappen van de brug kan niet meer, aldus Schultz. De oeververbinding moet dus worden vervangen. Met wat voor een brug en met welke mogelijkheden, moet nog worden besloten. Want de brug heeft niet alleen een gedeelte voor het wegverkeer, ook rijden er treinen over. Het noodzakelijke onderzoek moet nog binnen. Het Rijk heeft 86 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwe brug. Die moet in 2028 klaar zijn.