Molenaars Kinderdijk willen droneverbod

De molenaars van Kinderdijk zijn de vele drones die langs en over hun molens vliegen meer dan zat. Ze vinden dat de vliegende camera's teveel inbreuk maken op hun privacy.

Molenaar Peter-Paul Klapwijk deed woensdagavond namens de bewoners zijn beklag tijdens een gemeenteraadsvergadering.

"We zijn het gaan bijhouden en sinds januari vorig jaar zijn er al tweehonderd dronevluchten geteld", moppert Klapwijk.

Voor het raam

De molenaars zijn wel gewend aan de vele filmploegen in het gebied, maar de drones gaan vaak een stapje verder.

"Ze komen mijn tuin in en hangen hier gewoon voor het raam. Als ik op YouTube kijk zie ik mijn vrouw de was ophangen, mijn buren aan de eettafel zitten, de kinderen buiten spelen."



En dus vragen de molenaars gemeenteraden van Molenwaard en Giessenlanden om een verbod op de vluchten in de Algemene Plaatselijke Verordening.

De raadsleden hebben toegezegd te gaan kijken naar een oplossing.

Klapwijk: "Als er niks gedaan wordt, dan vrees ik dat er een keer een uit de lucht geschoten wordt."