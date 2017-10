Een bos om op te eten.

Trompenburg Tuinen krijgt voedselbos, vier een plantaardige kerst, wie was de wandelende dominee en Mata Hari, de ware en de legende in Crhis Natuurlijk van 14 oktober.

Overtuin wordt voedselbos

Chris Natuurlijk wandelt met directeur Gert Fortgens door Trompenburg Tuinen. Een deel van de botanische tuin in Rotterdam-Kralingen wordt straks omgetoverd tot eetbaar park. Met een crowdfundingsactie wil de tuin voldoende geld ophalen om het voedselbos te realiseren in de Overtuin. Chris Natuurlijk krijgt letterlijk een voorproefje, want veel van wat er nu groeit en bloeit in het park is eetbaar. Neem nu de pijnboompitten in dennenappels of de vruchtjes van de fuchsia.

De wandelende dominee

Reisjournalist Flip van Doorn neemt ons mee in de voetsporen van een wandelende dominee. Aan het einde van de negentiende eeuw heeft deze Rotterdamse dominee Jacobus Craandijk Nederland leren wandelen. In Chris Natuurlijk vertelt Van Doorn over De eerste wandelaar , het boek dat hij over zijn verre familielid schreef.

Groene Kerst Challenge

De Groene Kerst Challenge daagt foodbloggers uit om een kerstmenu samen te stellen dat niet alleen feestelijk en lekker is, maar ook plantaardig. In restaurant Happy Earth praat Chris Natuurlijk met juryleden en de organisatie over de uitdaging van een lekkere, vegan maaltijd.

Mata Hari

Zondag 15 oktober is het 100 jaar geleden dat Mata Hari de dood vond voor een vuurpeloton. Jan Brokken vertelt over zijn boek Mata Hari, de ware en de legende . Het is een volledig herziene versie van de biografie die hij in 1975 schreef.

