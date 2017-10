Luiten redelijk van start in Italië

Joost Luiten heeft donderdag een redelijke start gemaakt in het Italiaans Open. De golfer uit Rotterdam had 68 slagen nodig (-3) voor de eerste achttien holes op de golfbaan in Monza. In de tussenstand staat hij op de 31e plaats.

De koppositie wordt gedeeld door zes golfers: Kiradech Aphibarnrat uit Thailand, de Zweed Alexander Björk, de Britten Jamie Donaldson, Eddie Pepperell en Matt Wallace en de Italiaanse titelverdediger Francesco Molinari behaalden een score van 64 slagen (-7). Luiten zoekt dit jaar nog altijd naar een topresultaat. De vijfvoudig winnaar op de Europese Tour wist nog geen toernooi bij de beste drie te eindigen. Het Italiaans Open duurt tot en met zondag.