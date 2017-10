Veulen Sterre zwemt weer

Nog maar net verlost van haar huisarrest trekt het Alblasserdamse veulen Sterre weer baantjes. "Dit geloof je niet", zegt paardeneigenaar Annelies Smit.

Woensdag vertelde Annelies aan RTV Rijnmond dat Sterre al meerder keren een duik nam in de sloot naast het weiland. Daarom besloot zij het stuk land te omheinen. "Maar ze was ons te slim af. Door een kleine opening is ze toch het water in gesneaked."

Krijgt Sterre nu weer huisarrest? "Zoiets, aldus Annelies lachend. Voorlopig zal ze overdag even in de paardenbak rondjes rennen. En dan hoop ik dat dit echt de laatste zwempartij was."