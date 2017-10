Tweede nederlaag voor Rotterdam Basketbal

Rotterdam Basketbal

Rotterdam Basketbal heeft donderdag in de dutch basketball league de tweede wedstrijd van het seizoen met een nederlaag afgesloten. Landstede Basketbal uit Zwolle was in eigen huis met 85-65 te sterk.

Het team van trainer Armand Salomon startte de wedstrijd nog goed. De Rotterdammers kwamen met zeven punten verschil op voorsprong (17-24), maar de thuisploeg zette een sterke slotminuut neer en sloot de eerste kwart met één punt verschil in haar voordeel af: 25-24. Vanaf de tweede kwart nam Landstede Basketbal het initiatief en was Rotterdam Basketbal op achtervolgen aangewezen. De ruststand was 46-36. Rotterdam Basketbal kon vervolgens niet dichterbij de ploeg uit Zwolle komen. De derde kwart werd afgesloten met een 65-51 stand. Uiteindelijk liep Landstede Basketbal in de vierde en laatste kwart uit tot een verschil van twintig punten (85-65). Zondag speelt het nog puntloze Rotterdam Basketbal in het Topsportcentrum tegen landskampioen Donar Groningen.