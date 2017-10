Arab Filmfestival in Rotterdam gestart

Een film over een Syriër die met een Libanees meisje wil trouwen. Die kun je alleen bekijken op het Arab Film Festival dat vandaag op volle kracht van start is gegaan in Rotterdam.

Tot en met zondag zijn in Cinerama in Rotterdam tientallen films te zien uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en de Golfregio. Actuele thema's komen aan bod, maar er kan ook gelachen worden.

Zoals bij de film over de Syrische jongen die verliefd is op een Libanese. "Dat is alsof een Nederlander wat met een Duitse wil beginnen", zegt directeur Rosh Abdelfatah van het Arab Film Festival. "Grappig bij comedies is ook dat je op verschillende momenten gelach uit de zaal hoort. Nederlanders lachen om heel andere dingen dan Arabische bezoekers."

Een bezoeker komt net van een serie korte films. "Fijn dat die hier ook te zien zijn, want korte Arabische films kun je echt helemaal nergens bekijken", zegt hij. "De films gingen vooral over jongeren en de dingen die hen bezig houdt. Vaak zitten ze wel in de problemen."

Naast films zijn er ook speciale activiteiten. Zo is er een Ladies Night en de Palestina-dag. Ook kun je films kijken in combinatie met een maaltijd.