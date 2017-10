Tijdlijn: Asbest in Eurogrit

Een week geleden ontvingen de klanten van Sibelco uit Papendrecht een brief over met asbest vervuild Eurogrit. Een week later zijn de gebruikers nog niet veel wijzer en regeert de onzekerheid. Redacteur Sjoerd Bootsma kijkt terug.

Vrijdag 6 oktober

's Avonds worden 120 personeelsleden van AEB in Amsterdam verplicht schoongemaakt. Het incident heeft te maken met asbest.AEB reageert met de maatregel op een brief die de klanten van Sibelco eerder die dag hebben ontvangen. In de brief staat dat het straalgrit (aluminum slak), dat onder de naam van Eurogrit BV wordt verkocht, mogelijk asbest bevat.

Zaterdag 7 oktober

De open dag van AVR in Rozenburg gaat niet door. Op het terrein is ook gewerkt met het straalgrit. Uit veiligheid wordt het evenement geschrapt.Bij Tata Steel in IJmuiden en bij Shell Pernis is het werk stilgelegd.RTV Rijnmond heeft de hand gelegd op de brief van Sibelco en publiceert. Het lijkt dan nog om het straalgrit te gaan dat sinds eind juli is geleverd.

Zondag 8 oktober

De gemeente Rotterdam heeft het werk op de Willemsbrug stilgelegd. Een woordvoerder geeft uitleg en vertelt dat ook daar is gewerkt met het grit.Sibelco/Eurogrit blijft onbereikbaar voor media.

Maandag 9 oktober

Omwonenden van de Willemsbrug hebben al langer twijfels over stofwolken die uit de tenten rondom de pylonen komen en spreken hun zorgen uit.Specialisten op het gebied van asbest waarschuwen voor de gevolgen van asbest. Wie langdurig is blootgesteld, weet misschien pas over dertig jaar de gevolgen.Sibelco/Eurogrit geeft eerste reactie. De klanten wordt verzocht om al het grit op voorraad niet meer te gebruiken. Op het terrein in Dordrecht worden metingen verricht.

Dinsdag 10 oktober

De buren van Sibelco/Eurogrit in Dordrecht, waar de productie van het grit was, maken zich geen zorgen . ''Professioneel bedrijf,'' vindt men.Laboratorium KIWA zegt dat uit zeventig procent van de onderzoeken blijkt dat er in het grit asbest zat. In lage hoeveelheden weliswaar. KIWA vindt het onbegrijpelijk dat Sibelco/Eurogrit het aluminium slak vooraf niet op asbest test.

Woensdag 11 oktober

Inspectie Leefomgeving en Transport meldt dat het grit uit de Oekraïne komt.De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid overlegt met de onderhoudsbranche. Afgesproken wordt dat zo snel mogelijk duidelijk wordt welk risico het personeel loopt dat met het vervuilde straalgrit heeft gewerkt. Er komt een test met het vervuilde grit. Ook worden bepaalde werklocaties weer vrijgegeven. Olivinezand , zand waarmee wordt gestraald, zou volgens rapporten van twee klanten ook asbest bevatten. Sibelco/Eurogrit erkent de testen niet.

Donderdag 12 oktober

Sibelco/Eurogrit overlegt met de inspecties. Hollandia in Krimpen aan den IJssel stuurt het personeel naar huis en laat het terrein onderzoeken. Er is alsnog vervuild grit gevonden. Maandag wordt het personeel bijgepraat.Het Openbaar Ministerie volgt de zaak. Het draait vooral om de vragen van de inspectie Leefomgeving en Transport: hoe is de vervuilde aluminium slak waarmee grit wordt gemaakt in Nederland gekomen? Had Sibelco/Eurogrit kennis of kennis moeten hebben dat het slak was vervuild?

De onzekerheid blijft.