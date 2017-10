Maasstad Ziekenhuis opent behandelcentrum voor obesitas

In het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis is donderdag een expertisecentrum geopend voor obesitas. In het behandelcentrum kunnen patiënten terecht bij verschillende specialisten, zoals de buikchirurg, internist, psycholoog, fysiotherapeut en diëtiste.

Het Maasstad Ziekenhuis voert jaarlijks bij zo'n 700 obesitaspatiënten een operatie voor een maagverkleining uit. Ook leidt het ziekenhuis als een van de weinige in Nederland chirurgen op voor dit type operaties. Ingrijpende operatie

"Tot nu toe moesten patiënten daarvoor steeds op verschillende afdelingen zijn," zegt specialist Klaassen. "Door alles nu bij elkaar te voegen, wordt het voor de patiënt gemakkelijker en verbetert het tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg." Volgens Klaassen neemt het behandeltraject in totaal zo'n vijf jaar in beslag, vanaf de intake tot de revalidatie en verdere begeleiding van de patiënt. "Het is ten eerste een ingewikkelde en ingrijpende operatie, die gevolgen heeft voor de rest van iemands leven. Maar ook na de maagverkleining heeft een patiënt intensieve begeleiding nodig. Zoals in het aanpassen van zijn leef- en eetpatroon." In de radioreportage gaat verslaggever Mirjam de Winter op consult bij specialist Klaassen.