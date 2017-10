Wethouder Langenberg teleurgesteld over afschaffen milieuzone

De Raad van State besloot woensdag dat oude auto's gewoon weer rond mogen karren in het Rotterdamse centrum. Toch blijft de gemeente Rotterdam geloven in de milieuzone. Wethouder Pex Langenberg: "Dit is de manier om de stad schoner te krijgen."

De wethouder is teleurgesteld. "De lucht was echt schoner zonder deze auto's en er was minder NOx uitstoot. Maar de rechter heeft gezegd dat hij geen tijd heeft gehad om naar deze onderzoeksrapporten te kijken. Hiermee is dus deze maatregel gemaakt, wat betekent dat de bodemprocedure nu doorloopt en dat we in het voorjaar een uitslag krijgen."

Verlies accepteren

Volgens de VVD in Rotterdam moet de stad stoppen met de bodemprocedure. “Voor de tweede keer is de uitspraak van de rechter dat dit niet mag. Dan moet je op een gegeven moment ook gewoon je verlies accepteren en niet maar doorgaan om je gelijk te halen. Dat is niet waar het over gaat bij het besturen van de stad," aldus raadslid Jan Willem Verheij.

Terug betalen

Autobezitters die nu weer in de milieuzone mogen gaan rijden, moeten het geld van de eerder gekregen boetes terug krijgen vindt de VVD. Ook een auto-eigenaar die een ontheffing heeft gekocht om toch de stad in te mogen moet worden terugbetaald.

De gemeente Rotterdam gaat dit uitzoeken, vertelt wethouder Langenberg. “Sinds het laatste verkeersbesluit hebben we geen boetes meer uitgeschreven omdat we iedereen wilden laten wennen. Degene die een ontheffing hebben gekocht, krijgen hun geld terug."