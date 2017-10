Dodelijk slachtoffer bij brand Rotterdam Ommoord

Brand flat Söderblomplaats in Rotterdam Ommoord

In een flat aan de Söderblomplaats in Rotterdam Ommoord woedt een brand, daarbij is een dodelijk slachtoffer te betreuren. Het vuur brak rond kwart over tien uit op zevende etage.

De flat telt twintig etages en wordt nu ontruimd. De bewoners worden opgevangen in het biljartcentrum onder de flat. Over het aantal gewonden durft woordvoerder Job Heinen nog niets te zeggen. "We hebben te maken met een grote rook ontwikkeling. Er zijn nu veel ambulances aanwezig, zodat er voldoende mensen beneden staan om direct hulp te verlenen." Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.