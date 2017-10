Dode en zeven gewonden bij brand in Rotterdamse flat

Foto: MediaTV Brand in de flat aan de Söderblomplaats in Rotterdam Omoord

Bij een brand in een flat met twintig etages aan de Söderblomplaats in Rotterdam-Ommoord is een dode gevallen en zijn zeven personen gewond geraakt. Het dodelijke slachtoffer is de 62-jarige bewoner van de woning op de zevende etage waar de brand begon.

De brand ontstond halverwege de avond en veroorzaakte veel rookontwikkeling. De rook zorgde voor problemen op hoger gelegen etages. Mensen kregen het advies hun woningen te verlaten en op de balkons te gaan staan. Zeven mensen kregen veel rook binnen en moesten naar het ziekenhuis. Al snel werd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond besloten om de hele flat bestaande uit 160 woningen te ontruimen. Ambulances uit Haaglanden, Hollands-Midden en Zuid-Holland-Zuid verleenden bijstand. Honderden bewoners zijn daarna opgevangen in het nabijgelegen cultureel centrum Romeynshof. Volgens brandweerwoordvoerder Job Heinen ging het om een complexe brand. "Er hing veel rook door de flat." De brand was pas diep in de nacht onder controle. Een deel van de bewoners kon toen weer naar huis.