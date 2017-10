Dodelijk slachtoffer bij brand Rotterdam Ommoord

Brand in de flat aan de Söderblomplaats in Rotterdam Omoord

In een flat aan de Söderblomplaats in Rotterdam Ommoord woedt nog steeds een brand, daarbij is een 62 jarige man omgekomen. Het vuur brak rond kwart over tien uit op zevende etage.

De flat telt twintig etages en is helemaal ontruimd. De bewoners op de bovenste verdieping zijn een voor een naar beneden gehaald. Volgens woordvoerder Job Heinen ging het om een complexe brand. "Er hing veel rook door de flat. Er zijn veel ambulances aanwezig geweest , zodat er voldoende mensen beneden stonden om direct hulp te verlenen." Er zes mensen behandeld voor het inhaleren van rook, waarvan vier mensen voor verdere controle naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. De bewoners worden opgevangen in wijkgebouw Romeynshof op de Stresemannplaats.