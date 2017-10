Rotterdam stemt in met verkoop Eneco-aandelen

De Rotterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met de verkoop van de Eneco-aandelen. Dat gebeurde aan het eind van een lange en hectische vergadering. Een aantal oppositiepartijen wilde het raadsdebat uitstellen, omdat ze vonden dat de verantwoordelijk wethouder Visser niet alle rapporten aan de raad had gegeven.

Barbara Kathmann van de PvdA: ''Het gaat om een bedrijf dat 300 miljoen aan duurzame investeringen doet. Het gaat ook over een bedrijf dat 50 procent van de Rotterdammers van energie voorziet. En ook omdat het over zoveel geld gaat, wilden wij een goede afweging maken.''

Kathmann vindt dat dat niet is gelukt, omdat ze niet alle informatie kreeg. ''We hebben vanmorgen een rapport gevraagd, dat kregen we na veel horten en stoten. Toen bleek er in de avond dat er nog een rapport achter bleek te zijn gehouden.''

Slechte politiek



De fractie van NIDA vond het raadsdebat een staaltje van slechte politiek. De partij had voorgesteld de raadsvergadering twee weken uit te stellen, maar dat voorstel wezen de coalitiepartijen af. Nourdin el Ouali: ''Dat is problematisch. Dit is niet zoals de democratie zou moeten werken.''

Wethouder Adriaan Visser van Financiën bestrijdt dat hij informatie achter heeft gehouden. Hij zegt dat de rapporten niet meer relevant waren, omdat ze jaren geleden zijn opgesteld en toen Eneco nog niet was opgesplitst. Ook werd verkoop van de aandelen niet wenselijk geacht, omdat het land midden in een financiële crisis zat.

Definitief besluit



De raad heeft nu ingestemd met een principebesluit. Na de gemeenteraadsverkiezingen moet er in 2018 nog een keer definitief worden gestemd. De oppositie zegt zich hard te maken om het voorstel dan alsnog van tafel te krijgen.

