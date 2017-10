Flatbewoner: 'Op de zevende etage zag ik het slachtoffer liggen'

Veel paniek en een chaotische ontruiming. Zo omschrijft bewoner Sjonnie van Efferen de situatie op de etages boven het brandende appartement in de flat in Rotterdam-Ommoord donderdagavond.

''Ik hoorde een hoop herrie op de gang. Toen ik ging kijken zag ik veel rook. Ik heb toen de buren gewaarschuwd en samen zijn we naar beneden gegaan'', zegt Van Efferen even later op straat tegen een verslaggever van RTV Rijnmond.

''We kwamen op de zevende etage uit en daar zag ik het slachtoffer liggen. Er waren ook veel brandweermensen.''

Volgens de bewoner van de tiende etage was het door de rookontwikkeling moeilijk om beneden te komen: ''We hielden onze handen voor onze ogen en zijn zo verder naar beneden gelopen. Het was een chaos in het trappenhuis. Iedereen was in paniek natuurlijk.''

Van Efferen zegt dat de bewoners zich verloren voelden op de etages boven de brand. ''Er werd geen enkele brandweerman naar boven gestuurd. Ze gingen alleen naar de plek van de brand. Er kwam niemand.''

Volgens de brandweer was het door de complexiteit heel lastig om de twintig etages tellende flat snel te ontruimen. Tientallen brandweerlieden zijn uren bezig geweest met het checken van de 160 woningen in de flat en het evacueren van bewoners. Bewoners op de twintigste etage konden pas uren later onder begeleiding van de brandweer naar buiten. al die tijd stonden ze op balkons.

De aanblik van het slachtoffer is Van Efferen het meest bijgebleven: ''Dat is toch wel iets wat je eventjes bij je houdt. In de ambulance is hij helaas overleden, hoorden we. Triest.''

