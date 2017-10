'Ik kon er niet uit. Een vluchtdeur in de flat was kapot'

Sommige bewoners van de brandende flat in Rotterdam-Ommoord hadden donderdagavond laat de grootste moeite om naar beneden te komen en aan de opstijgende rook te ontsnappen. Zo ook bewoonster Ania op de veertiende etage.

''Ik merkte opeens heel veel rook op. Mijn buurvrouw belde aan en ik kreeg gelijk een paniekaanval'', zegt Ania even later op straat tegen een verslaggever van RTV Rijnmond.

Omlopen

''Ineens probeerde ik naar buiten weg te lopen, maar dat ging niet door de rook in de hal. Het was vreselijk. De deur van de het trappenhuis waar ik eigenlijk naar beneden had moeten gaan, is kapot. Ik kon er niet uit. Dus ik moest helemaal omlopen naar de andere kant van het gebouw.''

Ania is boos over de staat van de vluchtwegen in het gebouw: ''Het is schandalig dat dat niet wordt gecontroleerd. Als er iets aan de hand is, kun je niet vluchten. Ja, dat viel wel tegen.''

De brandweer laat weten bekend te zijn met het verhaal van de defecte vluchtdeur en stelt een onderzoek in.

Twintigste etage

Bewoners op de twintigste en tevens hoogste etage moesten urenlang op hun balkons blijven. Ze konden door de rook niet meer naar beneden.

Brandweerlieden met zuurstofmaskers haalden de bewoners daarna een voor een naar beneden.