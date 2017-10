Bewoners flat Rotterdam weer terug na brand

De bewoners van een flat aan de Söderblomplaats in Rotterdam-Ommoord, waar in de nacht van donderdag op vrijdag brand woedde, mogen terug naar huis. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio heeft de brandweer de twintig verdiepingen tellende flat vrijdagochtend vrijgegeven.

De brand brak donderdagavond uit in een appartement op de zevende verdieping. Volgens de brandweer stond de hele woning vol rommel, waardoor het lastig blussen was. De 62-jarige bewoner is om het leven gekomen.

Meer dan tweehonderd mensen moesten hun appartement uit. Ongeveer de helft van hen werd opgevangen in cultureel centrum Romeynshof en voor twintig mensen is onderdak geregeld.

Ze kunnen allemaal terug naar hun woning, maar moeten wel rekening houden met wat schade omdat de brandweer hier en daar deuren heeft moeten forceren.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.