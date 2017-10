Het Coolsingelziekenhuis: internationale sensatie

'Je kan je afvragen of de Coolsingel de Coolsingel zou zijn zonder het Coolsingelziekenhuis', zegt Rob Noordhoek van Museum Rotterdam. Het Rotterdamse ziekenhuis is halverwege de 19e eeuw gebouwd en is het eerste pand met allure aan de toenmalige Coolvest.

Het centrum van Rotterdam is dan nog op de plek waar de Hoogstraat de Binnenrotte kruist. Het Coolsingelziekenhuis wordt aan de rand van de stad neergezet. "Het ziekenhuis geeft status aan die locatie, het is bijna een paleis om te zien", aldus Noordhoek.

In navolging van het ziekenhuis komen er meer belangrijke gebouwen: de Passage, het Erasmiaans Gymnasium en als de Coolvest eenmaal is gedempt, volgen het stadhuis en postkantoor.

Het Coolsingelziekenhuis is in 1851 in gebruik genomen en is eigenlijk het eerste echte ziekenhuis van Rotterdam. Voor die tijd zijn er wel gasthuizen waarin armen worden verzorgd. Rijke mensen laten zich aan huis verplegen.

Hypermodern



Hetis hypermodern, maar hetvan het Coolsingelziekenhuis is dat ook. Rob Noordhoek: "Een professioneel ziekenhuis volgens de nieuwe medische leer, sociale hygiëne en georganiseerd."

De uitstraling van het moderne ziekenhuis in Rotterdam is enorm. Er is internationale aandacht voor het pand met een stralend witte gevel van 80 meter lang en 25 meter hoog in een moderne bouwstijl. "Het heeft stoomverwarming en stoomliften, dat is dan echt een sensatie", aldus Noordhoek.

Poort



Nu herinnert een poortje aan de Lijnbaan nog aan het ziekenhuis. De poort is gemeentelijk monument en is de achteringang geweest. De voorkant ligt uiteraard aan de Coolsingel, ongeveer op de plek van het bankgebouw waar nu Donner in zit.

Bij het bombardement op Rotterdam van 10 mei 1940 wordt het Coolsingelziekenhuis zwaar getroffen. De brand na de bommen verwoest een groot deel van het gebouw. Het pand is vrij snel daarna gesloopt.

De uitbreiding aan de achterkant van het ziekenhuis is langer blijven staan. Die is nog gebruikt tot halverwege de jaren zestig. Vanwege de verlenging van de Lijnbaan naar het Binnenwegplein is dat deel toen gesloopt.

In Museum Rotterdam is vanaf 4 november een tentoonstelling over de Coolsingel te zien. Daarin speelt het Coolsingelziekenhuis een belangrijke rol. Er zijn onder meer filmbeelden van de bedrijvigheid binnen in het ziekenhuis te zien en uiteraard ook foto's.