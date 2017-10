Playlist Muziek voor Volwassenen 14-10-2017

muziek-voor-volwassenen-02

CD van de Week is "A Room Full of Strangers" van JW Roy & The Royal Family

Rode draad is het album "50th Anniversary / Summer of love" met muziek van o.a. The Loovin' Spoonful, Spencer Davis Group en The Troggs.

De playlist is te vinden in de pdf.

Documenten: PlaylistDerksen171014