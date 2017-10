Eerdmans: Woonbron onderzoekt brandveiligheid flat

Wooncorporatie Woonbron gaat onderzoeken of de brandveiligheid tekort schiet in de flat in Rotterdam-Ommoord. Dat heeft loco-burgemeester Eerdmans vrijdagmiddag gezegd na afloop van een bewonersbijeenkomst.

''Het is door Woonbron erkend dat er naar gekeken moet worden'', aldus Eerdmans. ''Mensen moeten er wel van op aankunnen dat hun woning brandveilig is. Ze gaan uitzoeken wat er kan verbeteren.''

Bewoners klaagden na de brand dat ze geen brandmelders hebben gehoord. Ook moesten branddeuren worden geforceerd. Ze zeggen dat ze bij Woonbron al meerdere keren hebben geklaagd, maar dat er tot op heden niets met hun klachten is gedaan.

''Het werd rumoerig in de zaal toen iemand van Woonbron aan het woord was'', aldus een van de bewoners. ''Dit is de derde brand bij ons in de flat. Woonbron wil geen actie ondernemen om de veiligheid te verbeteren.''

Complexe hulpverlening

Eerdmans toonde begrip voor de gevoelens van de bewoners, maar prees ook de inzet van de hulpdiensten.

''Het ging gisteren ontzettend snel, deuren moesten opengetrapt worden, het was een heel complexe situatie. Er was in de zaal applaus voor de inzet van de brandweer'', aldus Eerdmans.

Zevende etage

Volgens de wethouder is het de bedoeling dat de meeste mensen vandaag weer terug kunnen naar hun woningen. Dat zal gefaseerd gaan in groepjes.

Alleen de bewoners van woningen op de zevende etage kunnen nog niet terug. In een woning op die etage ontstond de brand donderdagavond. De 62-jarige bewoner kwam om het leven.